آخر أخبار قطاع غزة.. 24 صورة ترصد استهداف الاحتلال للنساء والأطفال

واصل العدوان الإسرائيلي الغاشم استهدافه للمدنيين في قطاع غزة، حيث كانت آخر أخبار قطاع غزة سقوط 8 شهداء وإصابة 43 آخرين.

يأتي هذا في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فصائل غزة أطلقت 2900 صاروخ، وذلك تزامنًا مع جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولي اليوم على أمل الوصول إلى صيغة لوقف إطلاق النار.

آخر أخبار قطاع غزة: 174 شهيدا و1200 جريح

وكشفت أحدت حصيلة ارتفاع أعداد الشهداء إلى 174، بينهم 47 طفلًا و29 امرأة، وأصبح هناك أكثر من 1200 جريح منذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية التي دخلت يومها السابع.

وتسببت ضربات الاحتلال في استشهاد 7 مواطنين من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال ووالدتهم، في غارة استهدفت شقتهم السكنية بشارع الوحدة بحي الرمال الشمالي في القطاع وذلك ضمن آخر أخبار قطاع غزة.

آخر أخبار قطاع غزة: الاحتلال يواصل استهداف المنازل المأهولة

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 43 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث تم استهداف منازل المدنيين ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق، وذلك ضمن آخر أخبار قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم، أن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

آخر أخبار قطاع غزة: الاحتلال يستهدف منازل لعائلات «البطش» و«السنوار» و«هنية»

وضمن آخر أخبار قطاع غزة، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهجفت منزلا يعود إلى عائلة البطش الشهيرة وذلك في جباليا بشمال غزة.

كما طال القصف منزلين أحدهما يعود إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والثاني يعود إلى قائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

وفي تفاصيل استهداف منزل «السنوار»، طال استهداف الاحتلال منزل شقيقه محمد الواقع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم استهدافه بأكثر من 15 صاروخا، ما تسب في تدمير المنزلين بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بعدد من المنازل والبنايات المجاورة.

آخر أخبار قطاع غزة: الاحتلال يستهدف المناطق الزراعية والشوارع

وفي إطار آخر أخبار قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن عشرات الغارات بشكل متزامن على أرض زارعية في مختلف أنحاء القطاع، كما قصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.

ودمرت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير الشوارع خاصة في غزة.

آخر أخبار قطاع غزة: الاحتلال يتحدث عن 2900 صاروخ أطلقت على إسرائيل

وفي سياق آخر أخبار قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو الجاري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن 1150 صاروخا تم اعتراضها، وسقط 450 صاروخا آخر في قطاع غزة.