عاجل.. تجدد القصف على أسدود وعسقلان بإسرائيل وسماع دوي صفارات إنذار

تجدد القصف عل أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل، من قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وأوضحت «العربية»، سماع دوي صفارات إنذار بعد سقوط صواريخ على أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل.

من ناحية أخرى، بدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى الجانب المصري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرة إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيفهم حالتهم الصحية تمهيدًا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقي العلاج.