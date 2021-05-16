السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 13 دولة دون موافقة مسبقة

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر مسبقا في يناير الماضي بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي : «ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند»، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

وأوضح المصدر في تصريحه أن قرار المنع من السفر جاء من حرص المملكة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح به اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري، وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ـ 19 ) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أن الداخلية السعودية تهيب بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أي كانت وجهتهم.