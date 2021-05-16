«اتحاد المصريين» يوضح شروط سفر السعوديين لمصر من غد

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأنه ابتداء من الساعة الواحدة صباح الإثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442، سيسمح بسفر السعوديين إلى مصر، على أن يشمل هذا القرار المواطنين السعوديين المحصنيين الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19»، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون مر «14» يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، حسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من «6» أشهر من إصابتهم، كما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والذين تقل أعمارهم عن «18» عامًا.

وشددت المملكة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، مع مراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات تواجههم.

وقال «حنفي» إن الداخلية السعودية، أصدرت بيانا أوضحت فيه حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر خارج البلاد في ظل الظروف الأمنية، وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فيمنع السفر لهذه الدول دون إذن مسبق «سواء كان السفر مباشرة أو عن طريق دولة أخرى»، وهي «ليبيا - اليمن أرمينيا - أفغانستان - سوريا - إيران - الصومال - روسيا البيضاء - الهند - لبنان - تركيا - الكونغو اليمقراطية - فنزويلا»، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها، أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.