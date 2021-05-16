وزير الخارجية: القضية الفلسطينية حاضرة في لقاء السيسي وماكرون غدا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدًا الاثنين، والذي يأتي عقب الزيارات المتبادلة بينهما وتواصل مستمر وسط تنسيق على أعلى مستوى مع تناول مستمر لقضايا الإقليم وشرق المتوسط والأزمة الليبية والأزمة السورية.

وأضاف «شكري» خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «Extra News»، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيطرح تطورات القضية الفلسطينية في ظل لقاء ثنائي بين ماكرون والسيسي مع احتمالية مشاركة الملك عبدالله خلال هذا اللقاء للحديث عن تطورات القضية الفلسطينية عقب عقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم لمناقشة الوضع في فلسطين من أجل إيقاف التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك مواقف واضحة من أغلب دول مجلس الأمن وسط مطالبات بوقف إطلاق النار وتجنب الأضرار الإنسانية الضخمة الواقعة في قطاع غزة مع التأكيد على أهمية التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على كامل أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع وزير الخارجية: «الأيام الماضية خلال العشر الأواخر من رمضان وكذلك الترحيل القصير ساهم في تفاقم الأوضاع، بالإضافة إلى الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى مما جعل الوضع محتقناً مع تصعيد كبير، ولكن الرئيس السيسي أكد على الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار لتقليل عدد الضحايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة وجعل هناك مجال لاستئناف المسار السياسي».