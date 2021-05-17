عاجل.. «العربية»: دوي صفارات الإنذار في مستوطنات محيط غزة

سُمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة، منذ قليل، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها، كما أكدت القناة أنه تم إطلاق دفعة صواريخ باتجاه بئر السبع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش سويا بسلام، موضحًا أن إدارته ستستمر في دفع الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل تهدئة طويلة الأمد.

بينما أفادت «العربية»، أن «مراسلون بلا حدود» تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقار إعلامية في غزة.