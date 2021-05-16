صحة الدقهلية: ارتفاع متعافي كورونا بالعزل المنزلي لـ10 آلاف حالة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، عن متابعة حوالي 11 ألف و250 حالة عزل منزلي من المصابين بفيروس كورونا، وشفاء حوالي 10 آلاف و75 حالة، منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا سواء بزيارات منزلية، أو عن طريق الاتصال التليفوني.

وأكدت المديرية أنه تم تحويل 562 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، تحت الإشراف الطبي، وتوزيع 1100 جهاز قياس الأكسجين على المصابين، لمتابعة نسبة الأكسجين في الدم، وتحويل الحالات التي يثبت انخفاض النسبة لديهم إلى المستشفيات المختصة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسب التعافي بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم، سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 11 ألف و250 حالة عزل منزلي منذ بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد 10 آلاف و75 حالة، وتم تحويل عدد 562 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 1100 جهاز قياس الأكسجين.

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل 85 فريقاً من أعضاء المهن الطبية، مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة، بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصالات التليفونية، و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية، ومتابعة المخالطين لهم، والتسجيل على منظومة (co trace).

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، وارتداء الكمامات الواقية، خاصةً في الأماكن العامة وأماكن العمل، وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة.