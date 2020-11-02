أخبار التعليم اليوم.. إلغاء الدراسة مستحيل و3 حالات اشتباه كورونا

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم الكثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وزير التعليم: تأجيل الدراسة مستحيل

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ التفكير في إلغاء الدراسة للعام الجديد 2020-2021، بسبب جائحة كورونا أمر مستحيل، كما أنّ جميع امتحانات النقل والشهادات ستنعقد في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أنّ حماية التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية من أهم أولويات الوزارة، وهناك عديد من السيناريوهات ستُطبق حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

رئيس جامعة حلوان يعلن 3 حالات اشتباه كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إنّ هناك شهادات طبية تؤكد وجود حالتي اشتباه كورونا بكلية هندسة المطرية، وحالة اشتباه في كلية تربية رياضية بنات، مضيفًا أنّه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الجامعة.

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم في المدارس

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس اليوم، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، إذ يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم نحو 13 مليون طالب.

المدن الجامعية تواجه كورونا بوجبات مغلفة ومطاعم مفتوحة

أعلنت الجامعات الحكومية عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها في المدن الجامعية للطلاب خلال العام الجامعي 2020ـ2021، تزامنًا مع خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن بين هذه الإجراءات تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب، عن طريق تخصيص غرفة لكل طالبين بدلًا من 4 طلاب، إضافة إلى عملية التعقيم الدوري لجميع الأماكن والغرف بالمدن والمتابعة اللحظية للطلاب وصحتهم.

ومن ضمن الإجراءات المتبعة أيضًا، تقديم الوجبات المختلفة للطلاب جاهزة ومغلفة، سواء كانت الوجبات الجافة المتعلقة بالفطار والعشاء، أو الوجبة المطهية "الظهيرة"، فضلًا عن وضع عدد من الأجهزة الرياضية المختلفة بالساحات خارج الحرم الجامعي.