بدون صبغات ملونة.. رامز جلال مع جمهور «أحمد نوتردام» في دور العرض

نشر الفنان رامز جلال صور جديدة له على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أظهر خلالها احتفاله بإطلاق فليمه الجديد «أحمد نوتردام» بدور العرض السينمائي.

بسم الله ماشاء الله، واللهم صلي و سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

جمهور احمد نوتردام ، جمهور كبير جمهور عظيم بحبكم كلكم وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر????



فيلم #احمد_نوتردام .. بجميع السينمات والله المستعان#رامز_جلال pic.twitter.com/6i7vdXJyZu — Ramez Galal (@ramezgalal) May 16, 2021

وعلق «جلال» على التدوينة الخاصة به قائلا: «بسم الله ماشاء الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جمهور أحمد نوتردام، جمهور كبير وعظيم، وبحبكم كلكم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

تصدر فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، مساء أمس الجمعة، متفوقًا على فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، بفارق كبير، وذلك حسبما كشف الموزع محمود الدفراوي.

وجاء في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، فيلم «أحمد نوتردام»، حيث حصد يوم الجمعة، 2.3 مليون جنيه، فيما جاء فيلم «ديدو» في المركز الثاني، إذ حصد 1.5 مليون جنيه.

وحصد فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، بأقل من نصف مليون جنيه، بينما جاءت إيرادات فيلم «وقفة رجالة»، الذي لا زال يُعرض منذ موسم رأس السنة، 17 ألف جنيه فقط