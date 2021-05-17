أحد أهالي سيناء: «ننتظر أشقاءنا في غزة.. وبيوتنا مفتوحة لهم»

قال عبدالمنعم سليمان، من أهالي سيناء، إن أبناء سيناء دائما في حالة تأهب واستعداد على بوابة مصر الشرقية، سواء في حال وجود حرب على الأرض هناك، أو على الأخوة الفلسطينيين، «كل أبناء سيناء منتظرين أشقائنا في غزة، وبيوتنا مفتوحة لهم»

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الأهالي في سيناء بدأوا في الذهاب للمستشفيات كما حدث تجهيز من أعلى مستوى من الأهالي وبالمشاركة مع الجهات التنفيذية في المحافظة لاستقبال الأشقاء في غزة، «هنقوم بالدور الوطني والعربي اللي بتقوم بيه مصر دايما وشعبها حيال أشقائنا العرب في كل مكان».

وأوضح أنه بدأ عبور الأشقاء الفلسطينيين من المعبر إلى المستشفيات، فيما ينتظر الأهالي قرارات الأطباء حيال المصابين ومن ثم التعامل مع المرافقين والمرضي، «الأهالي جاهزين للتبرع بالدم أو بأي تبرعات أخرى، والجهاز التنفيذي للمحافظة كله جاهز، وهنقوم بالدور اللي دايما مصر سباقة بيه مع الأخوة العرب».

وأكد أن موقف أبناء سيناء مع أخوتهم من أهل غزة سيكون مشرفا وواضحا ويعكس مدى الترابط بين المواطنين المصريين والفلسطينيين، «بنقول لأشقائنا في فلسطين أنتوا جايين عند أخواتكم وأهلكم وناسكم وبيوتكم، ومتخافوش على مصابينكم أو مرافقينكم».