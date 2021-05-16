نقيب أطباء الإسماعيلية: نسقنا مع أطباء سيناء لعلاج مصابي غزة

أكد الدكتور سعيد الشربيني، نقيب الأطباء بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع نقابة الأطباء في شمال سيناء، لتعويض أي نقص في الأطباء أو المستلزمات الطبية، اللازمة لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

تجهيز 3 مستشفيات بالإسماعيلية

وأضاف نقيب أطباء الإسماعيلية أن هناك تعاون مع مديرية صحة الإسماعيلية، بعد إعلان الطوارئ، وإعلان تجهيز 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع أنه «حال وجود أي نقص في المستشفيات بالإسماعيلية أو شمال سيناء، نحن مستعدون لتوفيرها»، مشيراً إلى أنه حتى الآن، لم تتوجه قوافل من أطباء الإسماعيلية إلى شمال سيناء.

انتظار وصول المصابين إلي المستشفيات

وقال نقيب الأطباء إنه من المنتظر وصول المصابين أولاً عبر معبر رفح، وبعدها يتم تقييم الموقف، سواء إرسال فرق طبية أو استقبال المصابين في مستشفيات مصرية مختلفة، كمستشفيات الإسماعيلية.

وأشار إلى محافظة الإسماعيلية أولى المحافظات التي ستستقبل المصابين، باعتبارها أولى المحافظات الحدودية مع محافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أنه في الاعتداءات السابقة، في عام 2007، وفي 2012، وصلت حالات من المصابين الفلسطينيين إلى الإسماعيلية، وتم التعامل معها.

المخ والأعصاب والأوعية الدموية أهم التخصصات المطلوبة

وقال «الشربيني» إن تخصصات الجراحة والعظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية هي أكثر الجراحات المتخصصة التي يتم توفيرها في المستشفيات، مؤكداً أن الإصابات تحتاج لهذه التخصصات بكثافة، وتحتاج لتدخلات عاجلة، يتم توفيرها على الفور.

وقال إن التطور الكبير الذي شهدته مستشفيات الإسماعيلية، وخاصةً مستشفى أبو خليفة للطوارئ، سيساعد الأطباء بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المستشفى مجهزة بنحو 160 سريراً، و40 سرير عناية مركزة، ومزود بغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات لجراحات الطوارئ.