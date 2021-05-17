أمين متحف التراث السيناوي لأهالي غزة: «نحن كالجسد الواحد»

قال عبدالعزيز هندي، أمين عام متحف التراث السيناوي، إن سيناء بخير وفي أحسن حال، ويفتخر أبناؤها بكونهم بوابة مصر الشرقية والتي ستقوم باستقبال الأخوة الفلسطينين المصابين ومرافقيهم، «لنا شرف استقبال أخواننا في غزة، نحن معكم مصير واحد وقدر واحد، ونحن كأجزاء الجسد الواحد».

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ما سيقوم به أهالي سيناء تجاه مواطني غزة المصابيين ليس الأول من نوعه، حيث أنه في عامي 2005 و2008 توافد على سيناء آلاف الفلسطينيين وكانت أذرعنا وصدورنا مفتوحة لهم.

وأوضح أن أهالي سيناء يتعاملون مع المواطنين الفلسطينيين بكونهم أخوة لنا نتقاسم معهم الماء والزاد، «أحنا أحسنا ضيافتهم لأن روابط الجيرة والدم والمصير المشترك تربطنا بهم، وعانينا وقاسينا كما قاسوا من الاحتلال الإسرائيلي، وليس ببعيد تاريخ 1948 والذي فيه أقيمت مزابح دير ياسين وكفر قاسم».

وأكد أن غزة بالكامل كانت تحت الرعاية المصرية والحكم المصري، وكان لها حاكم عسكري مصري، وكان آخر حاكم لها هو الفريق محمد فؤاد العجرودي، «أنا بحب أطمن أخواتنا في فلسطين وغزة، نحن أخوة لكم والصدر الحنون كما عودتكم مصر دائما حللتم أهلا ونزلتم سهلا إلى أن تزول تلك الغمة التي أحلت بكم».