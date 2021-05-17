الاحتلال يدمر منزلاً في دير البلح.. ودوى صفارات الإنذار في «نتيفوت»

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في «نتيفوت» و«سدوت هنيجف» و«شاعر هنيجف» الإسرائيلية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة، على مناطق في قطاع غزة، واستهدفت غارات الاحتلال، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية، فيثما شوهدت ألسنة دخان كثيفة وأصوات انفجارات في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى.

من جانبه، قال مسؤول أمني إسرائيلي، إنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أن انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام.

مسؤل أمني إسرائيلي: نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة

وأوضح المسؤول الأمني، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية: «نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة»، فيما أشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة «حماس» إنجازا لا ترغب إسرائيل أن تحصل عليه.

وشهدت عدة مدن مغربية، مظاهرات دعما للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، تخللها إطلاق هتافات منددة بتطبيع العلاقات بين بلادهم وإسرائيل، ورفع المتظاهرون وسط العاصمة المغربية «الرباط»، أعلاما فلسطينية ولافتات كتب على إحداها: «الشعب المغربي، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع المقاومة ضد التطبيع» و«ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع»، فيما أحرق المحتجون، أعلاما إسرائيلية.