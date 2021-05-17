عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ في غزة

استهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مدينة «غزة»، محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ وبالقرب من أبراج المقوسي وشارع الرشيد وجنوب المدينة وقرب مجمع الشفاء الطبي.

وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير منزل من 4 طوابق لآل عجور في شارع أبو حصيرة بجوار مشفى الشفاء وهو خالِ من السكان، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت قناة العربية الإخبارية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي قام بنحو 70 غارة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن طائرات إسرائيلية قصفت غرب مدينة غزة.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق من أمس في مستوطنات محيط غزة.

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة، مضيفا إن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

واشار الرئيس الأمريكي، في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر: «نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية».

وأوضح بايدن، أن الإدارة الأمريكية، ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة.