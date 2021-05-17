أراد القذافي قتله وبكى بسبب عبدالناصر.. مواقف عادل إمام مع الرؤساء

ظهرت ملامح موهبته منذ سن صغير، تدرج في أدواره رفقة مجموعة من «المشاغبين»، وتألق معهم عبر سنوات طويلة من الإبداع، سواء للسينما، أو المسرح والتلفزيون، استطاع خلالها الزعيم عادل إمام حفر اسمه بأعماله التي باتت «أيقونة للكوميديا»، ومايزال قادرا على العطاء، يحفظ جمهوره «إيفيهاته»، يضحك معه، يعشق طلته، ويتأثر بكلامه وأحاديثه، وهو ما جعل صيته يتخطى حدود المحروسة، ويصل لجميع دول الوطن العربي والعالم، بل ويخلق له حالة من الألفة والود مع كبار مسؤولي تلك البلدان.

واليوم يكمل الزعيم عادل إمام 81 عاما، تربع خلالها على عرش الكوميديا، وجالت أعماله مسارح وسينمات العالم أجمع، ما جعله نجما محبوبا للشعوب المختلفة، وله علاقات صداقة ومواقف عديدة مع رؤسائها، بعضها كوميدي والآخر بكى من شدة تأثره به.

جمال عبدالناصر.. أشار له من سيارته

يحكي الفنان عادل إمام، عندما رأى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال بداية مشواره الفني، قائلًا: «كنت يومها فى مصر الجديدة وراجع بيتنا فى الجيزة سيرا على الأقدام لأن جيبى ليس فيه ولا مليم، كنت بمفردى وماشى سرحان، وفجأة لقيت سيارة «سيات» صغيرة تقترب منى، وابتسم لى قائدها ورفع لى يده بالتحية، وأفقت من شرودى على جمال عبدالناصر، كان يقود سيارته ومعه المشير عبدالحكيم عامر، ويسيران دون حراسة ولا هيلمان، أنا شفت المنظر ارتبكت ولقيت نفسى بأصرخ من الفرح: جمال عبدالناصر!..ولقيت نفسى بأبكى بدون سبب مفهوم».

معمر القذافي.. أراد قتله وفشل مخططه

أثناء استضافة الماكير محمد عشوب في برنامج «بوضوح» مع الإعلامي عمرو الليثي، قال إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حاول قتل عادل إمام بسبب مسرحية «الزعيم»، حيث أبلغه البعض أن عادل إمام يقلده في هذه المسرحية، لذا طلب بعدها عرض المسرحية في ليبيا للتخلص منه.

وأضاف «عشوب» الذي كان يتولى وضع المكياج لفريق عمل المسرحية أنه بعد الاتفاق على عرضها، أخبره صديق مقرب من القيادة والمخابرات الليبية بوجود نية مبيتة لدى النظام هناك للتخلص من عادل إمام، فلجأت وقتها لوزير الإعلام آنذاك عبدالله منصور، قبل أن يصدر قرارا بإلغاء الحفلات وإلغاء عرض المسرحية بليبيا، وأفسد على القذافي هذا المخطط.

محمد أنور السادات.. أهداه كلبًا

موقف غريب تعرض له «الزعيم» بسبب هدية تلقاها من الرئيس أنور السادات في أواخر سبعينيات القرن الماضي، خلال تقديمه مسرحية «قصة الحي الغربي» التي احتوت على الكثير من المشاهد التي تنتقد الأوضاع داخل مصر بشكل كوميدي، فتلقى الزعيم اتصالا هاتفيا من زوجته تخبره بأن هناك اتصالا جاءه من رئاسة الجمهورية ويريدونه لأمر هام وأنهم سيزورونه في المنزل.

اتصال الرئاسة ظن الزعيم منه أنه بسبب الغضب من المسرحية، فتوجه على الفور إلى المنزل وفوجئ وهو ينتظرهم في شرفة منزله بسيارة فخمة تقف أمام باب العقار ويهبط منها 4 أشخاص يرتدون ملابس بيضاء ويطرقون باب منزله وفوجئ بأنهم يفتحون علبة كبيرة ويخرجون منها «كلبا» ويقولون له إن الرئيس أرسله له كهدية.

الباجي قايد السبسي.. كرمه وحدثه بالفرنسية

تكريم خاص حصل عليه الزعيم عادل إمام من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وحينما حادثه السبسي بالفرنسية رد الزعيم ممازحا: «عندنا في البيت كلهم لمّا يتكلموا فرنساوي.. أعرف أنهم بيشتموني على طول، لأني ما بعرفش فرنساوي».

علي عبدالله صالح.. غضب منه بسبب «نكتة»

زار عادل إمام العاصمة اليمنية «صنعاء»، والتقى الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، لكنّ اللقاء لم ينتهِ كما أردا الزعيم، بعد سوء تفاهم بينهما أوقع النجم عادل إمام في موقف محرج، بسبب «نكتة»، وهو ما ذكره الزعيم في برنامج «Yes I'm Famouse».

وقال الزعيم إن الرئيس اليمني رحب به وقال له «ما شاء الله يا سيد عادل، شفتك في صنعاء القديمة، الناس ملمومة عليك ما عملوش كدا لما حضر الرئيس الأميركي بوش»، فردّ إمام قائلاً: «لو رشحت نفسي هنا في اليمن هكسبك»، فأغضبت هذه الجملة الرئيس اليمني كثيرا وغيرت ملامح الابتسامة على وجهه فورا، لكن أبناء صالح أنقذوا الزعيم من الموقف بضحكاتهم.