«الفنان والهندسة».. مسلسل غنى مقدمته عادل إمام من أشعار سيد حجاب

يعد الفنان عادل إمام، أحد كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث امتد مشواره الفني لما يتجاوز الخمسين عامًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والتي حقق نجاحًا كبيًرا من خلالها، حتى لقبه الجمهور بـ«الزعيم».

ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده اليوم 17 مايو، وتستعرض «الوطن» بتلك المناسبة أول مسلسل تلفزيوني شارك فيه الفنان عادل إمام ببطولته عام 1969 وهو مسلسل «الفنان والهندسة» من تأليف علي سالم وإخراج محمد فاضل.

وبعيدًا عن أن المسلسل يعد أول بطولة تلفزيونية للفنان عادل إمام، إلا أنه قدم أغنية تتر مقدمة المسلسل من غنائه والتي جاءت من كلمات الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب وألحان حسن نشأت.

وشارك في بطولة مسلسل «الفنان والهندسة» عدد من كبار الفنانين وجاء من ضمنهم أشرف عبدالغفور، جمال إسماعيل، مديحة حمدي، أمال زايد، فاطمة مظهر وحسن البارودي.

يذكر أن وزارة الثقافة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام والذي يوافق يوافق اليوم 17 مايو، حيث تعرض قناة وزارة الثقافة لأول مرة، إحدى نوادر حلقات صالون الأوبرا الثقافي، والتي استضافت النجم عادل إمام ليروي ملامح تاريخه الفني الثري والكثير من المواقف التي صادفته أثناء مسيرته حتى تربعه على عرش النجومية وحصوله على لقب الزعيم.