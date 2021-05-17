السودان يحاكم جنود أمام القضاء المدني إثر مقتل اثنين من المحتجين

أحيل عدد من جنود الجيش السوداني، إلى محكمة مدنية، في أول تحقيق من نوعه يجريه مدنيون مع أفراد من الجيش عقب أعمال عنف، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء «سونا».

وكانت النيابة العامة، تسلمت من مباني السجن الحربي، المتهمين بمقتل الشهداء في الأحداث الأخيرة، وتم ترحيلهم بواسطة قوة من النيابة العامة والشرطة الأمنية والمباحث الجنائية إلى رئاسة مباني النيابة العامة بالخرطوم، حيث تمت إجراءات استلامهم وتحويلهم إلى حراسات الشرطة تمهيدا لبدء إجراءات التحري معهم.

الجنود يخضعون للتحقيق في مقتل محتجين في مظاهرات ذكرى تفريق اعتصام مقر قيادة الجيش

ويخضع الجنود للتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين في مظاهرات جرت لإحياء الذكرى الأولى لتفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش خلال الثورة التي شهدها السودان عام 2019، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأدى تفريق قوات الأمن، الثلاثاء الماضي بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في 2019، برحيل الرئيس السابق عمر البشير وتسليم السلطة إلى المدنيين، إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.

وبمناسبة إحياء هذه الذكرى، تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في منشور بملاحقة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.

وكان حمدوك، أعرب في وقت سابق عن صدمته لسقوط القتيلين، منددا بجريمة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأكد الجيش السوداني، كامل استعداده لتقديم أي شخص يثبت تورطه للقضاء، فيما قال الجيش إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 11 مايو 2021 إلى النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، في بيت الضيافة بالخرطوم مساء أمس الأول السبت.