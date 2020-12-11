الجيش السوداني يقرر إعادة ضباط القوات المسلحة المفصولين تعسفيا

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بإعادة ضباط القوات المسلحة السودانية المفصولين تعسفيا وجبر الضرر لهم، وذلك ضمن قرار القائد العام بالتصديق والتأمين على جميع توصيات لجنة دراسة ومعالجة قضايا المفصولين تعسفيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن البرهان صدق على تشكيل لجنة للاستئنافات من ضباط في الخدمة والمعاش، للنظر في الطعون فيما يخص إجراءات اللجنة، كما صدق على تمثيل ضباط من الرتب العليا المحالين للمعاش، لحضور المناسبات الرسمية والوطنية، بالزي الرسمي.

وقرر "البرهان"، إشراك جميع الضباط المعاشيين في مشروع السلع الاستهلاكية بالقوات المسلحة، أسوة بالضباط العاملين في الخدمة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، أن مسيرة بلاده نحو السلام الشامل والديمقراطية، والتي تتحقق معها المطالب كاملة، تواجه الكثير من المطبات والعوائق، مشددا على أنه بتوحد الأهداف ووضوح الرؤية سيجتاز السودانيون الموانع.

وقال "حمدوك"، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "عهدنا أن نقيم مع شعبنا مشروع الانتقال على الأسس التي وضعتها ثورة ديسمبر المجيدة بأيادي الشهداء والثوار".

وأضاف، "ثقة شعبنا في هذا المشروع وضرورة إنجازه، هو الوقود الذي يعين بلادنا على استكمال المسير نحو الغايات المنشودة التي لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز وصون حقوق الإنسان، المُرتكز الأساسي للتحول الديمقراطي المنشود".

وأعلنت وزارة الداخلية في السودان، أمس الخميس، سحب 3548 جنسية منحت إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح في أبريل 2019.

وكتبت الوزارة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، قرارا رقم 521، وقضى القرار بسحب الجنسية بالتجنس وإسقاط أسماء من قرارات سابقة وتوجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية بالتجنس عن 3548 شخصا".

وأشارت الوزارة السودانية، إلى أن "القرار جاء على خلفية تقارير طبية أو أمنية سالبة (بشأن هؤلاء الأشخاص)، أو لأنهم حصلوا عليها بما يخالف القواعد القانونية للحصول على الجنسية بالتجنس".

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الغالبية العظمى ممن سحبت منهم الجنسية عرب، ولا سيما سوريون، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتحدثت تقارير إعلامية في أوقات سابقة عن حصول مواطني دول عربية على الجنسية السودانية بطرق غير قانونية، مثل دفع ما يوازي 10 آلاف دولار، لمقربين من الرئيس السابق للحصول على جواز سفر سوداني.

كما ألغى "البرهان"، قرارا أصدره البشير، بإعفاء السوريين من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي السودانية، حسب الوزارة التي أضافت أنه "وفقا للقرار الجديد سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة".

ويعيش حوالي 150 ألف سوري في السودان أغلبهم في العاصمة السودانية الخرطوم، وقد جاؤوا بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، وشكلت الخرطوم بالنسبة لكثيرين محطة قبل التوجه إلى بلد آخر.