خبير دبلوماسي: مصر وفرنسا لهما دور رئيسي بالشرق الأوسط وأفريقيا

قال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وفرنسا لها عدة أبعاد، منها بعد ثقافي وحضاري، كما تتلاقى نقاط التفهم ما بين الدولتين حول الأوضاع في المنطقة، حيث إن فرنسا لها دور رئيسي في المنطقة ومصر هي الدولة الرئيسية في المنطقة.

وأضاف «صالح»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن ذلك التلاقي يليه نقطة التحرك المشترك مابين الدولتين، فعندما تقوم فرنسا بإي من المبادرات في منطقة الشرق الأوسط، فدائما ما يكون بينها وبين مصر تنسيقا باعتبار الأخيرة هي دولة رئيسية في المنطقة.

وأوضح أن هناك الكثير من العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية مثل التعاون بالمجال الاستراتيجي في المنطقة والتعاون بالمجال الاقتصادي في أفريقيا، حيث إنه في العلاقات الثنائية فإن التحالفات بين مصر وفرنسا مرتبط بالأساس بالتوازنات الدولية، حيث تمثل فرنسا قوى أساسية بالتعاون بين مصر والدول الكبرى.

وأكد أن العلاقات الثنائية في جانبها التسليحي والاقتصادي والثقافي فهي علاقات ممتازه ودائما في تحسن، كما توجد علاقة استراتيجية وتفهم واضح لدى فرنسا بأن الصراعات في المنطقة سببها الدولة الدولة الحديثة والقوى المتطرفة التي تحاول قلب الدولة الحديثة كالإخوان المسلمين، ولذا تقف فرنسا مع الدولة الحديثة وتدعمها، وهو الموقف الذي أدى إلى تشابك المصالح بين مصر وفرنسا بكل القضايا المعلقة.