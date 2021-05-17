عاجل.. جيش الاحتلال:استهداف المرحلة الثالثة من مشروع مترو أنفاق «حماس»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه للمرة الثالثة منذ بدء عملية «حارس الأسوار»، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة في ساعات الليل استهدفت المرحلة الثالثة من مشروع المترو لأنفاق «حماس»، من خلال قصف نحو 35 هدفًا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة، واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كلم من الأنفاق.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه في الساعات الأخيرة أغارت الطائرات الإسرائيلية على 9 منازل لقادة في حركة «حماس» في أنحاء قطاع غزة بزعم أنها استخدمت لتخزين أسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة «بيت حانون»، وقائد سرية بيت حانون، وقائد سرية في مدينة غزة، وقائد سرية في مخيم الشاطئ.