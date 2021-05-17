غزة تتعرض لقصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.. «فيديو»

شن طيران الإحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، عددا من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المناطق في قطاع غزة.

وكان استهدف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة ومحيطها بأكثر من 50 غارة خلال نصف ساعة فقط، وفقا لمراسل «سبوتنيك»، وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام فلسطينية سماء غزة تضيء بسبب الانفجارات الكبيرة التي تسبب فيها القصف، كما تصاعدت ألسنة اللهب لتطال عنان السماء.

#شاهد جانب من الاستهدفات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية "الاسرائيلية" على عدد من الأهداف غرب مدينة #غزة . pic.twitter.com/uXk1GrV1GR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021

وكانت أظهرت صور نشرتها وكالة «فرانس برس» الانفجارات الناتجة عن القصف الإسرائيلي العنيف على سماء غزة، وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذن هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

فيديو لغارات نفذها طيران الاحتلال في غزة قبل قليل pic.twitter.com/rPYmth6Lop — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وعلى جانب أخر كانت مصادر إسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 10 إسرائيليين خلال رد الفصائل الفلسطينية، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ مساء 10 مايو الجاري، وذكرت المصادر، أن القتلى سقطوا في: عسقلان واسدود والرملة وريشون لتسيون ورمات جان وتل أبيب بفعل صواريخ الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى مقتل ضابط في استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه قرب حدود القطاع.