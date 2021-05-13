كيف تتبرع لمبادرة حياة كريمة من داخل مصر وخارجها؟

دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ انطلاقها لرفع معيشة المصريين بإعادة تعمير قراهم، يدفع البعض للبحث عن كيفية المساعدة من خلال التبرع للمبادرة.

ووفقا لمؤسسة حياة كريمة، فإنه تم فتح باب التبرع للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://donation.hayakarima.com/ ، وذلك للتبرع من خلال الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، للتسهيل على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن تواجدهم من داخل مصر وخارجها.

وخصصت المبادرة رقمًا لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة، وذلك عبر رقم (6509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.

تبرع المصريين بالخارج لحياة كريمة

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الجاليات المصرية بالخارج إلى المشاركة في مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال التبرع أون لاين على الموقع الإلكتروني السابق ذكرة أو على حساب مؤسسة حياة كريمة في البنوك الآتية:

- البنك الأهلي الكويتي حساب رقم 71616862.

- بنك مصر حساب رقم 11601990000007953.

- البنك الأهلي المصري حساب رقم 10030712639560010124.

- البنك العربي الأفريقي الدولي حساب رقم 110453395.

- بنك أبوظبي التجاري حساب رقم 11274528100101016.

- البنك التجاري الدولي حساب رقم 1000471707587.

- بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001

الخدمات التي تقدمها المبادرة

- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.

- مد وصلات مياه وصرف صحي.

- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل.

- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.

- تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.

- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.

- تنمية الطفولة.

- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، كونه كان الداعم الرئيسي لفاتورة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد، وعلى الفور تحركت كل أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة؛ لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وعليه خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لحياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.