سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم «يقارب الـ800 جنيه»

يبحث غالبية المواطنين يوميا عن أسعار الذهب، حيث يفضل العديد من الأشخاص شراء المعدن الأصفر للاستثمار أو للحفاظ على أموالهم، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري، حالة من الاستقرار في كل أعيرة المعدن الأصفر، بسبب إجازة أسواق المال والبورصات العالمية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين في مصر، «عيار 24 وسعر جرام والذهب عيار 21 اليوم، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب»، بنحو:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الاثنين ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم ما بين 677 و679 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 902857 و905143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، ما بين 6320 و6336 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الاثنين ما بين 28079 و28150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

عيار 24 وصل إلى 934.36 جنيه و59.62 دولار، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 817.59 جنيه و52.17 دولار، فيما سجل جرام 18 اليوم في أسواق المال 700.78 جنيه و44.72 دولار.

نصائح للاستثمار في الذهب

ووضع بعض التجار والعاملين بالمشغولات الذهبية، مجموعة من النصائح عند شراء الذهب في الفترة الحالية تزامنا مع انخفاض سعره بنحو.

عند شراء «الغوايش» عيار 21 يجعل المصنعية على الذهب أقل.

إذا كنت ترغب في شراء سبائك ذهبية، فيجب أن تكون من عيار 24، ومدمغة من مصلحة الدمغة والموازين، ولابد أن تحصل على فاتورة بالشراء.