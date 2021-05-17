درجات الحرارة اليوم في أسوان 17 مايو 2021

شهدت محافظة أسوان، طقسا مرتفعا فى درجات الحرارة اليوم الاثنين 17 مايو 2021، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت العظمى لـ42 درجة مئوية فضلا عن سرعة الرياح التي تصل لـ11 كيلو متر في الساعة .

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى و الصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 42

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الاثنين، بلغت 42 درجة للعظمى و24 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من اليوم، وتنشر «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع:

الإثنين 42 للعظمى و24 للصغرى

الثلاثاء 41 للعظمى و24 للصغرى

الأربعاء 41 للعظمى و25 للصغرى

الخميس 42 للعظمى و25 للصغرى

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 42 درجة ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة.