درجات الحرارة اليوم في أسوان 16 مايو 2021.. العظمى 42 درجة

شهدت محافظة أسوان ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، اليوم الأحد 16 مايو 2021، عن معدلاتها خلال الأيام الماضية، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية، خلال هذه الساعات، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح حوالي 11 كيلومتراً في الساعة.

وتستعرض «الوطن» درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 42

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأحد، بلغت 42 درجة مئوية للعظمى، و25 درجة للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من اليوم.

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع الأحد لتصل إلى 42 للعظمى و25 للصغرى، والاثنين ترتفع إلى 43 للعظمى و25 للصغرى، والثلاثاء تصل 41 للعظمى و24 للصغرى، والأربعاء 41 للعظمى و25 للصغرى، والخميس 42 للعظمى و25 للصغرى.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، حيث بلغت درجات الحرارة 42 درجة، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة.