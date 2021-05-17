نقيب أطباء الإسماعيلية: تأكدنا من وجود رصيد كافي ببنك الدم لمصابي غزة

قال الدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية، إن مخزون بنك الدم مطمئن، وحال الاحتياج إلي أي كميات لمصابي قطاع غزة سيتم توفيرها فوراً عبر إعلام المواطنين وحثهم على التبرع مشيرا إلي ان الشدائد دائماً ما تُظهر معادن المصريين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن مستشفيات الإسماعيلية سبق وأن استقبلت المصابين من قطاع غزة أكثر من مرة في أحداث 2006 و2007 واعتداءات 2012 و2014 الأخيرة.

وتابع: «الأطباء لديهم خبرة في كيفية التعامل مع تلك النوعية من الإصابات»، مشيراً إلي أن أقسام «الجراجة والعظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية»، هي أكثر الجراحات المتخصصة التي يتم توفيرها في مستشفيات المحافظة.

وعن توافر المستلزمات الطبية، أكد التنسيق مع نقابة أطباء شمال سيناء لسد أي نقص في المستلزمات الطبية وتعويضه إضافة إلي التواصل مع مديرية الصحة لتوفير النواقص حال التأكد منها.

وأشار إلى أن نقابة الاطباء أرسلت مساعدات طبية لفلسطين، ويجري حالياً التجهيز لمساعدات أخرى سيتم إدخالها عبر معبر رفح، نافيا إرسال قوافل طبية من الإسماعيلية، ولفت إلى أن دخول قوافل طبية لقطاع غزة يتم عن طريق الوزارة والجهات الامنية المعنية بعيدا عن مديرية الصحة.

وتستعد مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال المصابين من قطاع غزة، اليوم الاثنين، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى واستدعاء كافة الفرق الطبية، فيما أعلنت هيئة الرعاية الصحية تجهيز 3 مستشفيات في الإسماعيلية ضمت «أبو خليفة للطوارئ ومجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو»، للتعامل مع الإصابات وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.