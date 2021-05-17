خالد الصاوي في كواليس «أحمد نوتردام» مع رامز جلال.. فيديو

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «أحمد نوتردام» ظهر خلاله برفقه الفنان خالد الصاوي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث غلب على الكواليس حالة من التشويق.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام»، مليون و 802 ألف جنيه، أمس، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة ما، بينما تجسد الفنانة غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

رامز جلال يحضر الفيلم مع جمهوره

وحرص الفنان رامز جلال، على حضور عرض فيلمه الجديد «أحمد نوتردام» وسط الجمهور بإحدى السينمات، حيث نشر رامز، صورًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر خلالها مع الجمهور وهم يلتقطون الصور التذكارية معه.

وعلق رامز علي الصور قائلا: «بسم الله ماشاء الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جمهور أحمد نوتردام، جمهور كبير جمهور عظيم».

وأضاف رامز قائلا: «بحبكم كلكم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر فيلم #أحمد_نوتردام .. بجميع السينمات والله المستعان».

الأفلام المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك

من ناحية أخري، ينافس خلال موسم عيد الفطر المبارك عدد من الأفلام منها فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، والذي حقق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني والذي احتل المرتبة الثالثة منذ طرحه بدور العرض، بينما لايزال يعرض فيلم «وقفة رجالة» بدور العرض رغم طرحه منذ شهور، إلا أنه لايزال يحقق إيرادات كبيرة.