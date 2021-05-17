«التضامن» تعلن وظائف شاغرة للشباب: اخصائيين وفنيين وأفراد أمن

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، على أن تنطبق الشروط المذكورة بالإعلان حسب نوع كل مؤهل، وأن يكون من ساكني القاهرة الكبرى والجيزة، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد المحددة لعمل المقابلات الشخصية حسب نوع كل وظيفة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

1. اخصائي اجتماعي.

2 اخصائي نفسي.

3. اخصائي تخاطب.

4. اخصائي تعديل سلوك.

5. اخصائي اقتصاد منزلي.

6. مدرب تربية رياضية.

7. مدرب تربية فنية.

8. مدرب تربية موسيقية.

9. فني حاسب آلي.

10. تمريض.

11. فرد أمن.

12. سائق.

13. عمال.

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. الحصول على مؤهل عالِ مناسب للمتقدمين على الوظائف من رقم 1 إلى 10، ومؤهل متوسط للوظيفة رقم 11، وشهادة محو الأمية على الأقل للوظائف رقم 12 و13.

2. ألا يزيد السن على 35 عامًا.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن قاطني القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة».

كيفية الالتحاق بالوظائف المطلوبة:

1. ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم وإرفاق بها: «السيرة الذاتية، صورة المؤهل، صورة بطاقة الرقم القومي»، وذلك بمقر المؤسسة في: 3 شارع حافظ حسن العجوزة خلف معمل المصل واللقاح، أو بأحد المؤسسات التابعة بالمرج، عين شمس، الجيزة، مصر القديمة «إناث فقط»، حلوان «إناث فقط»، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 17 مايو الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 31 من نفس الشهر.

2. حضور الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في: بالمواعيد الآتية:

- الاخصائيين والعمال: يوم الأحد 6 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا.

- التربية الرياضة والتمريض: يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا.

- التربية الفنية والموسيقية وفني الحاسب الآلي: يوم الأحد 13 يونيو الساعة 9 صباحًا.

- أفراد الأمن والسائقين: يوم الثلاثاء 15 يونيو الساعة 9 صباحًا.

علمًا بأنّه لن يتم السماح بحضور الاختبار إلا لمن قام بملء استمارة التقديم بالمواعيد المحددة بعاليه.

معلومات عن الوظائف بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع:

- المؤسسة القومية مؤسسة قطاع خاص.

- يخضع العاملين لفترة اختبار ثلاثة أشهر.

- يتم عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار يجدد سنويًا برغبة الطرفين.

- يتم التأمين على العاملين اجتماعيًا وصحيًا.

- مقر العمل سيكون بأحد المؤسسات التابعة للمؤسسة القومية ومقراتهم في المرج، عين شمس، الجيزة، مصر القديمة، حلوان.