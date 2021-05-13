أحمد حلاوة عن مشاركته في 4 مسلسلات برمضان: شغلانتي وبعرف اعملها

علق الفنان القدير أحمد حلاوة على مشاركته في بطولة أربعة مسلسلات خلال دراما شهر رمضان المنقضي، مازحا: «دي شغلتي وبعرف أعملها»، موضحا أنه استطاع أن ينفذ ذلك ويفصل بين كل شخصية قدمها في هذه المسلسلات، بفضل قدراته كممثل، لافتا إلى أنه ليس الوحيد الذي سبق وأن شارك بموسم واحد بأكثر من عمل، وأن الأمر ليس جديدا وسبقه إليه فنانون كثيرون محليا وعالميا.

وأضاف «حلاوة»، خلال لقائه مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أنه في هذا الشأن لا يستطيع أن ينسى الفنان الراحل زكي رستم، الذي كان قادرا على تجسيد الكثير من الشخصيات، وفي نفس الوقت كل شخصية يقدمها من تلك الأدوار، تخرج بملامح مختلفة، حتى ولو كانت تلك الشخصيات تمتهن مهنة واحدة أو ضمن إطار واحد.

وتابع الفنان القدير: «يعني زكي رستم عمل شخصية الباشا أكثر من مرة، لكن كل مرة كان يشعر الجمهور باختلاف كبير على مستوى كل الشخصية».

وأردف أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يملك نفس القدرة أيضا، وكذلك الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، موضحا أن الممثل مع الخبرة والعمل الكثير، يمتلك حرفية تمكنه من تجسيد شخصيات كثيرة في وقت واحد أو في وقت متقارب زمنيا، دون أن تخرج هذه الشخصيات متشابهة، ويشعر المشاهد بعدم اختلاف بين كل شخصية.

وشارك «حلاوة» خلال الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسلات (الاختيار، هجمة مرتدة، ضل راجل، والنمر)، وكان له ظهور مميز وملفت على مستوى كل تلك الأعمال، التي حققت نسب مشاهدة كبيرة خلال الموسم الرمضاني.