انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في نيل مصر القديمة: «هرب من الحر للموت»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القاهرة من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل اثناء الاستحمام بسبب ارتفاع حرارة الجو بمنطقة مصر القديمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجده بالقاهرة بلاغًا بغرق شاب أثناء الاستحمام في مياة النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء نزول فؤاد أحمد فؤاد، 43 سنة، ومقيم في مصر القديمة إلى مياه نهر النيل للاستحمام غرق.

وبالفحص تبين العثور علي ملابسه وكل متعلقاته وحذائه، وقامت القوات بالبحث عن جثة الشاب حتى تمكنت القوات من العثور على جثته وانتشالها، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سببب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكذلك إخطار أسرته لاستلام الجثمان، وصرحت بالدفن.