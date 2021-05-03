غرق عامل وطفل أثناء الاستحمام في نهر النيل وترعة بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي بذات الناحية، كما لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بدائرة مركز المنشاة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص بترعة دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «أحمد. ع. م- 12 سنة- طالب»، ويقيم بذات الناحية بترعة الدويرات، وتم إنتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال عمه «أحمد. م. م - 53 سنة - عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة ساقلتة، بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق المدعو «وائل. ع. ح - 23 عاما - عامل» ويقيم دائرة المركز، بنهر النيل بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال عمه «حمدي. ح. أ - 50 عاما - موجه بالتربية والتعليم» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.