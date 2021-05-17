الخشت يقدم هدايا الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي بجامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زيارة لأسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم، لتقديم هدية الرئيس السيسي إليهم، والتي شملت: سجادة رسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وعلبة كحك عيد الفطر، وذلك تقديرًا من الرئيس لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض.

وخلال الزيارة نقل رئيس جامعة القاهرة تحيات وتقدير رئيس الجمهورية وتهنئته لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول في جائحة كورونا، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية لن تنسى أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية، وحرصه على إدخال السرور على أبناء وأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن تقديره لتضحيات الأطقم الطبية بأنفسهم لعلاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أنّ إدارة الجامعة ستقف إلى جانبهم وتقدم لهم يد العون متى احتاجوها.