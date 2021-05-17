الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2021: الرسوم حسب «الموتور»

لن تتمكن من قيادة سيارتك بشكل طبيعي دون الحصول على رخصة من إدارة المرور التابع لها محل إقامتك، وفي حال قيادة السيارة دون الحصول على رخصة ستكون هدفًا للكمائن الأمنية على الطرق، وسيُحرر محضر ضدك، وتحال إلى النيابة العامة للتحقيق معك بتهمة القيادة دون ترخيص.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» لقرائها الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2021:

1 - تقديم طلب تجديد رخصة قيادة خاصة أو دراجة آلية على النموذج المعد لذلك.

2 - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

3 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

وهناك عدد من المعايير المؤهلة للحصول على رخصة القيادة، وتشمل:

- إقامة مُقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

وتتمثل المستندات المطلوبة في:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية و الاطلاع على الأصل

2- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

3- تقديم أصل الرخصة أو بدل فاقد لها.

4- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة وطبيب رمد.

5- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية بالنسبة للجرار الزراعي.

رسوم تجديد رخصة السيارة

تختلف رسوم تجديد رخصة السيارة حسب السعة اللترية لمحرك الموتور، وهي مقسمه كالآتي:

- ذات السعة أعلى من 1030 سي سي، وأقل من 1330 سي سي حوالي 225 جنيه مصري عن العام الواحد.

- من 1330 سي سي ولا تجاوز سعتها 1630 سي سي تقدر الرسوم بنحو 750 جنيه مصري عن العام الواحد.

- من الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للعام الواحد.

- السعة اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها بحوالي 2.5% من قيمة السيارة.