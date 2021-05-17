المنزلاوي: قمة السيسي وماكرون نموذج للتعاون الدولي البناء

أكد النائب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، زيارة هامة جداً على مستوي دعم جهود التنمية في مصر، وكذلك على مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أن لقاءات القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تُعد نموذجاً للتعاون البناء، وتؤكد عمق علاقات الشراكة بين البلدين.

وأضاف «المنزلاوي» أن حرص الرئيس في استغلال مشاركته في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، في رصد ما تم إنجازه من مشروعات قومية واقتصادية ومجالات الاهتمام المشترك، توجه إيجابي للغاية من القيادة السياسية، لخدمة قضية التنمية، وعرض مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام كبير من كل من القيادة السياسية في مصر وفرنسا، لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث تعد مصر شريكاً أساسياً لفرنسا في مكافحة الإرهاب، كما تمثل فرنسا شريكاً اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019، بلغ 2.4 مليار دولار، فيما احتلت فرنسا المركز 12 بقائمة الشركاء التجاريين لمصر.

وأضاف «المنزلاوي» أن الرئيسين جمعهما العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون على مستوى ملفات التعاون الدولي والاقتصادي، وكذلك التعاون البرلماني، حيث زار الرئيس المصري فرنسا في نهاية 2020 والتقي بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصةً تلك المتعلقة بشرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة بمصر.

وأوضح أن توظيف الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في هذه المحافل لخدمة التعاون الدولي وقضايا التنمية، من خلال تواصله مع مختلف المسئولين في قطاعات محددة، بالإضافة إلى لقاءاته على مستوى قطاع الأعمال، يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه المحافل الدولية فرصة للرئيس أن يشرح للعالم ما قدمته مصر من إنجازات على مختلف المستويات والمشروعات القومية والتنموية في مجالات الطاقة، والنقل والمواصلات، وكذلك المحور التشريعي فيما يتعلق بتيسير جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة التبادل التجاري والصادرات، بجانب استطلاع آفاق التعاون المشترك خلال الفترة الراهنة، ومناقشة التحديات والقضايا الحالية التي تهدد استقرار المنطقة.