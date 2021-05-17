«الصحة» تتفق مع «الصناعات» على تطعيم عمال المصانع

في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فقد اتفقت وزارة الصحة واتحاد الصناعات المصرية على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات المصرية مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير التطعيم لعمالة المصانع وإداراتها حفاظا على رأس المال البشري.

وأوضح السيد المهندس محمد السويدي، أنه سيتم التنسيق مع الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين ومكاتب الاتحاد في المحافظات حتى يتم تنفيذ البرنامج بشكل فعال ومنظم وبما يعود بالفائدة على عمالة المنشآت الصناعية في مختلف التجمعات الصناعية.

وفي تصريحات سابقة قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن «الوزارة أرسلت رسائل نصية إلى ما يقرب من 1.5 مليون مواطن لحجز موعد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونحو 970 ألف مواطن تم تطعيمهم بالفعل، وهذا يدل على الزيادة الكبيرة خلال الفترة الماضية فى تفاعل المواطنين مع موقع التسجيل».

ولفت إلى أن الوزارة بدأت بـ40 مركزاً لتلقى اللقاح، ثم 90، وبعدها 139، حتى وصلنا إلى 400 مركز حالياً، لافتاً إلى الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز تلقى اللقاحات بأرض المعارض، والذى يضم 100 مركز، وسيتم سحب كل قوائم الانتظار فى القاهرة الكبرى، منوهاً بأنه سيتم فتح مركز تلقى اللقاحات فى الجيزة قريباً، كما سيتم فتح مراكز بعد ذلك بكل المحافظات، موضحاً أن أرض المعارض بها نحو 100 مركز تطعيم تم تجهيزها، لذلك نستطيع الآن سحب قوائم الانتظار الموجودة فى مصر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة نصر.