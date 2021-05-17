انطلاق فعاليات «اللقاح أمان» لتطعيم الموظفين بلقاح كورونا في الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أولى فعاليات مبادرة «اللقاح أمان»، اليوم، داخل الإدارة التعليمية بسمنود، والتي دشنتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا المستجد بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

محافظ الغربية: المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

محافظ الغربية :إعطاء اللقاح للعاملين الراغبين في تلقيه

وأوضح أن المحافظة وضعت خطة تستهدف تلقيح العاملين الراغبين بلقاح كورونا، حيث سيتم غداً تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة، يعقبه تطعيم باقي العاملين بالمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح المهندس ناصر حسن أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الغربية في البدء بالقطاعات التي تضم عددا كبيرا من العاملين، تم اختيار مديرية التربية والتعليم ليكون العاملين بها أول المتلقين للقاح، حيث يعمل بالمديرية وقطاعاتها المختلفة ما يقرب من ٨٥ ألف موظف، وخلال اليوم، جرى استقبال 200 موظف وجاري استقبال باقي العاملين الراغبين في تلقي اللقاح عن طريق التسجيل الإلكتروني .

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة أن الفريق الطبي سينتقل إلى الأماكن الحكومية للبدء في عملية التطعيم عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، بجانب تخصيص 7 مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي «مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود ، مكتب صحة كفر الزيات ، مستشفى رمد زفتى».

المواطنين يحصلون علي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورون

الجدير بالذكر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا» جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا من تاريخ تلقيهم الجرعة الأولى.