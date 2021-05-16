محافظ الغربية يعلن العمل على فترتين بالإدارات لتنظيم أعمال النظافة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرار رقم 649 لسنة 2021 الخاص بتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التطوير المستمر لمنظومة القمامة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وينص القرار في مادته الأولى على تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن أو أحد نوابهم، كما يكلف رؤساء الأحياء بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه.

ونصت المادة الثانية على أن تتم الأعمال المشار إليها بصفة يومية على فترتين، فترة صباحية من 7 إلى 9 صباحًا وفترة مسائية من 5 إلى 7 مساءً وذلك بالإضافة للأعمال المكلف بها كلاً منهم قانونًا.

كما تضمن القرار تحمل رئيس الوحدة المحلية متضامنًا مع رئيس المركز أو الحي أو النائب المختص بالإشراف على الأعمال المشار إليها مسؤولية وجود أي مخلفات أو قمامة أو أتربة أو إشغالات على الطرق الرئيسية والسريعة.

وأعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثاني طنطا، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس حي ثان طنطا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.