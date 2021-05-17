عاجل.. صافرات إنذار تدوي بمنطقتي بئر السبع والنقب المحتلتين

ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي بئر السبع والنقب الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على قطاع غزة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل في غزة بإطلاق عشرات الصواريخ.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل وللمرة الثالثة، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة.