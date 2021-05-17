رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. صافرات إنذار تدوي بمنطقتي بئر السبع والنقب المحتلتين

كتب:

محمد حسن عامر
01:49 م | الإثنين 17 مايو 2021
العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة

العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة

ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي بئر السبع والنقب الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على قطاع غزة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل في غزة بإطلاق عشرات الصواريخ.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل وللمرة الثالثة، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

اقرأ المزيد:

خطوات الاشتراك والتطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم مصابي غزة

الدفاع المدني في غزة يطلب الدعم من الدول المجاورة

نقيب أطباء الإسماعيلية: تأكدنا من وجود رصيد كافي ببنك الدم لمصابي غزة

عاجل.. اشتعال النيران في مصنع «فومكو» شمال غزة جراء قذائف إسرائيلية

عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب «حي تل الهوا» جنوب مدينة غزة