عاجل.. صافرات إنذار تدوي بمنطقتي بئر السبع والنقب المحتلتين
كتب:
محمد حسن عامر
01:49 م | الإثنين 17 مايو 2021
العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة
ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي بئر السبع والنقب الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على قطاع غزة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل في غزة بإطلاق عشرات الصواريخ.
وكان مجلس الأمن الدولي فشل وللمرة الثالثة، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة.