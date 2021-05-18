مستثمرو السياحة: إعلان خلو شرم الشيخ والغردقة من كورونا قريبا

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب السياحة، إن الرحلات السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية ستبدأ خلال شهر يونيو المقبل وهناك لجان وزيارات لوضع الاستعدادات النهائية لعودة السياحة الروسية من الجانب الروسي والمصري بالمنتجعات السياحية المصرية حاليا.

وأضاف عبداللطيف، لـ«الوطن»، أن كل فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر أتمت استعداداتها لاستقبال السياح الروس.

الحركة ستعود بشكل تدريجي

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر ستتم بشكل تدريجي وتصاعدي، لافتا إلى أن الحركة ستكون ضعيفة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة على أن ترتفع بصورة كبيرة منتصف شهر أكتوبر 2021، لتحقق الحركة السياحية الوافدة من روسيا انتعاشة خلال آخر 3 شهور من العام الجارى، مشيرا إلى أن أعداد السياح الروس المتوقع قدومهم لمدينتي شرم الشيخ والغردقة خلال العام الحالي سيزيد على النصف مليون سائح.

أعداد السياح في الصيف

وأشار إلى أن كل مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الموسم الصيفي الحالي سترتفع بشكل كبير، خاصة مع تراجع الإصابات عالميا خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع قرب الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لكورونا والاستعداد لإعلان المدن السياحية بالمحافظتين مدن آمنة صحيا وخالية من الإصابات بفيروس كورونا.

حرق الأسعار

ومن جهته، قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والعضو السابق باللجنة الوزارية لمتابعة استئناف السياحة الروسية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن السياحة الروسية لن تعود بأعداد مليونية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن من المتوقع أن تتراوح أعداد السياح الروس الذين سيزورون مصر هذا العام ما بين 300 ألف إلى نصف مليون سائح، مطالبا الفنادق المصرية بعدم حرق الأسعار وبيع المنتج السياحي المصري بالسعر العادل الذي يستحقه لحين تطبيق قرار وزارة السياحة الخاص ببيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى والذى سيتم تطبيقه نوفمبر المقبل.