خبير تغذية يكشف أعراض تناول «البطيخ المهرمن» وحقيقة وجوده في مصر

انتشرت حالة من الزعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن وجود البطيخ المحقون بالهرمونات، وهي الشائعة التي انتشرت بشكل كبير وأثارت حالة من الجدل بين المواطنين.

وقال الدكتور خالد المنياوي، رئيس قسم صحة الطفل وخبير التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه لابد أولا قبل الإجابة على أي تساؤلات بخصوص «البطيخ المهرمن» التأكد من صدق المعلومات بإجراء البحوث اللازمة بدقة وشفافية، ولكن بشكل عام فالهرمونات تستخدم بشكل أكبر في حقن الفراخ والطيور والحيوانات لزيادة سرعة النمو والحجم ومن ثم بيعها في الأسواق بوزن وسعر أكبر، ولكن غير متعارف عليها في الفاكهة في مصر.

وأضاف المنياوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال دخول أي إضافات غير طبيعة لنمو النبات أو الحيوان بغرض إحداث أي تغيرات غير طبيعية، قد تؤذي بالإنسان، فأول ما يعاني في الجسم الجهاز الهضمي، فيحدث الغثيان أو الإسهال أو الجفاف، مرورا بالنزلات المعوية.

وتابع: «هذه الأعراض تعتمد على بعض العوامل من بينها، نوع المادة غير المرغوب فيها ودرجة تركيزها في الكمية التي تناولها الشخص، وأيضا مناعة الجسم، فهذه العوامل تحكم رد فعل الجسم الذي قد يكون بسيطا كإصابته بالحساسية أو إحمرار الجلد، مرورا بالمغص والإسهال إلى أن تصل للنزلات المعوية وفي بعض الحالات تؤدي للجفاف والتسمم».

يذكر أن حالة من الرعب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن تداول بطيخ مهرمن في الأسواق، حيث حذر مواطنون من انتشاره خلال الفترة الأخيرة، ومنهم من ذكر مواصفاته، تجنبًا لتناوله هذه الفترة، لكن شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، نفت الأمر، مؤكدة أنه مجرد شائعة.

وأكد مسؤولو وزارة الزراعة أنهم لا يعلمون مصدر المعلومة المنتشرة حول وجود البطيخ المهرمن، في وقت أعرب فيه كثيرون عن مخاوفهم من التداعيات الضارة لتناول البطيخ هذه الأيام، معللين أن أصناف البطيخ والشمام والكانتلوب والخوخ كبيرة الحجم بشكل ملحوظ، وهو ما أرجعوه إلى شكوك في وجود متبقيات المبيدات.

ونفى «حاتم النجيب»، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ما أشيع من انتشار فاكهة مهرمنة لدى التجار، وقال إنه لأول مرة منذ 4 سنوات تصبح مصر خالية من المحاصيل الزراعية التي تعاني من متبقيات المبيدات والتي كانت سببا كبيرا في أزمة حظر الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول تأتي على رأسها السعودية والكويت وأمريكا واليابان وروسيا والسودان، وأكد أن الوزارة تتابع حالة الفاكهة التى يتم بيعها فى الأسواق للمواطنين.