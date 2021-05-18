عاجل.. تحذير من «الصحة» للمواطنين بشأن «قوافل لقاح كورونا»: إحنا الجهة الوحيدة للتطعيم
كتب:
مريم الخطري
02:58 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
حذرت وزارة الصحة والسكان من وجود قوافل طبية تمر على المنازل بهدف التطعيم بلقاح كورونا، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم لقاح كورونا ولن يتم تطعيم أي مواطن بدون التسجيل على موقع لقاح كورونا ووصول رسالة نصية له عبر الهاتف المحمول محدد بها مركز تلقي لقاح كورونا.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتوسيع مراكز تلقي لقاح كورونا لتصل إلى أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة الدولة في تطعيم المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوى وكذلك السيطرة على الفيروس.
جميع اللقاحات آمنة وفعالة
وتابعت الوزارة أن جميع لقاحات فيروس كورونا آمنة ولا داعي للقلق، وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أكدت الوزارة أنها بسيطة ولا تستدعى للذهاب إلى الطبيب وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والحكة واحمرار موضع التطعيم وكذلك الصداع وهي تزول في غضون يومين، وهناك فريق طبي متخصص يقوم بمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاح على مدار الفترة الزمنية بين الجرعتين «الأولى والثانية».
وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الذهاب الى المستشفيات في حال ظهور أي عرض من أعراض الفيروس وعدم الانتظار لطلب الرعاية في توقيت متأخر.
وقالت الوزارة: تتمثل أعراض الفيروس في ارتفاع في درجة الحرارة أو الغثيان أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن أو تورم العينين أو ظهور طفح جلدي أو آلام أسفل الرقبة أو الإسهال أو سيلان الأنف، وطالبت الوزارة من المواطنين فى حال ظهور هذه الاعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية فى توقيت مبكر.
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