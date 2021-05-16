رسالة عاجلة من «الصحة» للمواطنين بشأن لقاح كورونا

استعرضت وزارة الصحة والسكان الفرق بين كل من لقاح سينوفارم ولقاح أسترازينيكا، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا تستدعي القلق، ولكن هناك فرق بين اللقاحين من حيث المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية، فلقاح سينوفارم الفرق بين الجرعتين 21 يوما، ولكن لقاح أسترازينيكا 3 أشهر، وخلال المدة ما بين الجرعتين هناك فريق طبي متخصص يعمل على متابعة جميع الحالات وطمأنتهم.

رسالة من الصحة للمواطنين

ووجهت الوزارة رسالة هامة للمواطنين بشأن لقاح فيروس كورونا، وقالت إنه لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم تبادل الأدوات الشخصية أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستثناة من أخذ لقاح لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن الفئات الممنوعة من لقاح كورونا هي الأطفال تحت سن 18سنة، والسيدات الحوامل، والسيدات المرضعات لطفل عمره أقل من 6 أشهلا، الحاصل على أي نوع من اللقاحات أو الطعوم خلال 14 يوما قبل تناول لقاح كورونا، وأخيرًا المصابين بالفيروس ويمكنهم الحصول على اللقاح بعد التعافي نهائيًا من الإصابة.