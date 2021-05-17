عاجل.. قبل تخرجه بأيام.. مصرع الملازم فارس شراكي في حادث سير

توفى، مساء أمس، الملازم فارس شراكى، في حادث سير على طريق السويس، حيث نُقله لمستشفى الجوي التخصصي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن «شراكي» كان يستعد لتخرجه في كلية الشرطة دفعة 2021، وهو نجل اللواء إسماعيل شراكي، والدكتورة علياء الجميلي.

حزن كبير

وسادت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوفاة الضابط الشاب، حيث تداول رواد الموقع صورًا له داعين المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للفقيد، فيما انهالت منشورات وتعليقات العزاء على صفحة والدي الشهيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صور الحادث

وتداول رواد الموقع صورًا للسيارة التي كان يستقلها الشاب أثناء وقوع الحادث على جانبي الطريق.

وقبل الوفاة بساعات دونت الدكتورةعلياء الجميلي والدة الضابط الراحل قائلة: «ابني الكبير ما بين أيادي ربنا، حادثة كبيرة بالعربية، ادعولوا والنبي في العناية المركزة».

جاء هذا الحادث بعد وفاة النقيب مصطفى خليل، الضابط بفرقة مباحث كرداسة ومنشأة القناطر في شهر رمضان الماضي، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله، حيث تخرج من كلية الشرطة دفعة 2017، وتم توزيعه بقطاع أمن الجيزة وعمل بقسم شرطة بولاق الدكرور، ومنه انتقل لفرقة مباحث كرداسة، ويعد الابن الوحيد للدكتور خليل عبدالعال، عميد كلية دار العلوم السابق بجامعة الفيوم.

ونعى العديد من الضباط بمديرية أمن الجيزة وزملاء الدفعة النقيب وتمنوا لأسرته الصبر والسلوان بعد تقديم العزاء.

واتشحت صفحات ضباط الشرطة خاصة دفعة 2017 بالسواد، حيث سارع كل منهم لنشر مواقف لا تنسى، واصفين إياه بـ«ابن البلد» القادم من مركز القوصية محافظة أسيوط.

وفي ديسمبر الماضي، حصل الضابط الراحل على فرقة مباحث ليتم ندبه في الشهر التالي كضابط مباحث بفرقة شمال أكتوبر كرداسة بمنشأة القناطر، حيث عرف وسط أصدقائه بحسن الخلق.