منصة watch it تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام «فيديو»

احتفلت منصة watch it بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ويتزامن اليوم الـ 17 من مايو الجاري.

ونشرت المنصة فيديو عبر حسابهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» للزعيم، وعلقوا عليه: «في حب الزعيم عادل إمام، كل سنة وأنت طيب.. كل سنة وأنت بتضحكنا».

ويحتفل اليوم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، بعدما قدم ما يقرب من 150 عملًا فنيًا على مدار مشواره الفني، حيث بدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات بأدوار صغيرة، وكان علامة مضيئة في فيلم «لصوص لكن ظرفاء» مع الفنان أحمد مظهر، ويعتبر فيلم «البحث عن فضيحة» عام 1973، مع ميرفت أمين، وسمير صبري، من الأعمال التي أظهرت موهبة عادل إمام.

محطات في حياة الفنان عادل إمام

بدأ عادل إمام تصدر البطولة لأعماله السينمائية، من خلال فيلم «البحث عن فضيحة»، عام 1973، ثم فيلم «إحنا بتوع الأتوبيس»، الذي كتبه فاروق صبري، وأخرجه حسين كمال، في فترة السبعينيات، وقدم عدد من الأفلام المهمة، منها «خلي بالك من جيرانك»، «رجب فوق صفيح ساخن»، «الأزواج الشياطين»، «شلة المشاغبين».

قدم عادل إمام في الثمانينيات عددا من الأعمال السينمائية، منها فيلم «الأفوكاتو»، من تأليف وإخراج رأفت الميهي، وتألق في البطولة الثنائية وقدم عددا من الأعمال المميزة منها، «سلام يا صاحبي» مع سعيد صالح، «النمر والأنثى» مع آثار الحكيم، «الهلفوت» مع سعيد صالح، وقدم مجموعة من الأفلام، منها «زهايمر»، «مرجان أحمد مرجان»، «حسن ومرقص»، «عريس من جهة أمنية»، «التجربة الدنماركية».