أعضاء الشيوخ: إصدار الصكوك السيادية يجلب استثمارات أجنبية غير مسبوقة

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، التي عقدت اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، بمشروع القانون، وأهميته في استحداث أدوات تمويلية جديدة لجلب استثمارات مصرية وأجنبية غير تقليدية غير مسبوقة.

وأكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية القانون حيث إنه من التشريعات الداعمة للاستثمار، من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية.

واشادت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، بمشروع القانون، كآلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم آفاق التنمية وجلب المستثمرين المصريين والأجانب ودعم تمويل أهدافها التنمية الوطنية والتوسع في المشروعات.

وأكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون له أهمية قصوى بما يوجب سرعة إصداره، لمساعدة الدولة المصرية في إصدار الصكوك لاقتناص ما ما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويلي مهم اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنتها من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية.

وطالب عبد العزيز، في كلمته بضرورة وجود حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين دول العالم في هذا المجال لجذب المستثمرين والقانون يساعد الدولة المصرية من المنافسة الفعلية في هذا السوق، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الإسلامية سارعت للاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية منها المملكة المتحدة التي قامت بإنشاء أكثر من 9 بنوك متخصصة في التمويل الإسلامي وأكثر من 35 بنكا لدعم الممارسات المصرفية الإسلامية، وكذلك 38 شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية وبلغ حجم التعامل السوقي في الصكوك الإسلامية السيادية في بريطانيا وحدها حوالي 56 مليار دولار امريكي مدرجة في بورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات و بنوك مقرها الشرق الأوسط، مع توجه الدول الأفريقية أيضا لطرح صكوك سيادية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أخرى.

وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية إن القانون يضمن حق الملكية للدولة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المضمون من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد القومي.

وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا في ظرف فيها استقرار اقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسي وأن إصدار الصكوك الان يعكس تعافي وقال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوي العالم بنحو 2.7 تريليون دولار.

وأشار إلى أن إصدار الصكوك السيادية في مصر من شأنه جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح دياب، أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الاستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك سواء كان المشروع اقتصادي أو اجتماعي، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقي.