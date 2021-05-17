«الصحة»: سيارات متنقلة لإعطاء لقاح كورونا لأصحاب المعاشات خلال شهر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تمركز سيارات لإعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالقرب من أماكن صرف المعاشات اعتبارًا من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور وزيرة الصحة والسكان، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وخلال الاجتماع، طمأنت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الوزراء، على أن احتياطيات الأكسجين، الذي يحتاجه مرضى كورونا، آمنة، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكشفت عن أنه سيتم البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتم الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، وسيتم بدءًا من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.