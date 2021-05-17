ارتفاع إصابات كورونا بعد العيد في الإسكندرية.. و«الصحة» تلجأ للتوعية

شهدت أيام عيد الفطر زحامًا شديدًا بكافة مناطق الإسكندرية، الأمر الذي ينذر بتفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل عام.

تجمعات في عيد الفطر رغم محاولات الأمن لمنعهم

وعلى الرغم من المحاولات الأمنية من التواجد في أماكن متفرقة على كورنيش الإسكندرية ومنع «التجمعات» عبر كوبري ستانلي خلال أيام العيد، إلا أن الزحام ظهر في أغلب المطاعم بالإسكندرية، ناهيك عن الملاهي المتواجدة بمنطقة المعمورة ومثيلاتها في منطقتي سيدي بشر والسيوف.

زيادة أعداد إصابات كورونا تتضح بعد 14 يوم

ووفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، سابقاً، حول أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تتضح بعد 14 يوم من الإصابة، لذا قد يظهر إرتفاع كبير في معدل الإصابات خلال الاسبوعين المقبلين.

وقال مصدر بمديرية صحة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الإرتفاع الملحوظ في الوقت الراهن في أعداد الإصابات التي تجاوزت حاجز 1200 إصابة يومياً، جاء نتيجة «العزومات» التي شهدها شهر رمضان، مشيراً إلى أن إصابات العيد ستكون أكبر من ذلك بكثير وفقاً للرؤية الأولية.

صحة الإسكندرية تواجه كورونا بالتوعية

وفي ظل الحالة العامة من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أصبح الأمل الأخير في زيادة حملات التوعية، حيث دشنت مديرية الصحة بالإسكندرية، فرقا للتواصل المجتمعي، بقيادة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لتكثيف حملات التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد للمواطنين والتى تجوب انحاء المحافظة.

وأعلنت المديرية، تشكيل 6 فرق للتثقيف الصحى تعمل بشكل يومي بالتعاون مع الرائدات الصحيات تقوم بالمرور على الأسواق العامة والمقاهى ومحطات القطار والمحال التجارية وأماكن التجمعات بالإضافة الى المرور على فرق التطعيم ضد فيرس كوفيد 19.

وتقوم الفرق بشرح طرق الوقاية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب اتباعها وأهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدي جيدا واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد المجتمعى وذلك بالشرح العملى للمواطنين و أهمية المبادرات التى تقدمها الوزارة مثل مبادرة 100 مليون صحة.