محمد شاهين لـ حمو بيكا: «هعرف أجيب حقي كويس بالقانون»

هاجم الفنان محمد شاهين، مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد أن طرح الأخير، أغنية تجمعهما سويا، بعنوان «قلبي شايل وجع»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر «شاهين»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولتله ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرود يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

وأضاف: «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».

كان شاهين، أطلق أغنية بعنوان «عم الاتكيت» منذ عدة أسابيع، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج محمد عبدالنبي.

وتقول كلمات الأغنية:

عم الإتيكيت

بحبك.. بحبك

أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت

وأكتر من حب روميو يا حبيبى

بقى لچوليت تعرف بحبك ليه

يا حبيبى وقد إيه.. يا حبيبى

وقد إيه قد البحر وسمكاته

قد موبايلي ورناته

قد القلب ودقاته

بحبك أنا.. قد الشعر وكلماته

قد الدش و قنواته قد الأب وخنقاته

قد نجوم السما..

«عم الإتيكيت» دلوعة البيت

وجماله ديناميت ميت فُل عليه.