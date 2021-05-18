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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي يسعى دائمًا إلى التواجد مع العائلة وتقوية الترابط الأسري، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

 رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تمنحك حضورا أخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

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