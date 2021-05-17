نجيب ساويرس يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام على طريقته.. الجمال في الجونة

يحتفل عادل إمام، بعيد ميلاده الواحد والثمانين، اليوم 17 مايو، وهنأ رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس الزعيم بعيد ميلاده يطريقة مختلفة، حيث نشر مقطع فيديو للفنان الكبير أثناء إلقائه كلمة في مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

وقال عادل إمام، خلال كلمته على مسرح مهرجان الجونة وتتويجه بجائزة الإنجاز الإبداعي: «أنا شايف جمال وفرحة من الجميع، وشياكة وناس بتحترم الفن» .

وأضاف الزعيم، أن السينما المصرية قديمة جدا منذ عام 1896: «الاتحاد السوفيتى لما انهار، وحطم الشعب كل تماثيل السياسيين، مقربوش من ثماثيل الفنانين والأدباء والموسقيين والمبدعين» .

كما وجه عادل إمام، تحية لأسرة ساويرس بسبب حسها الفني الكبير، وصناعة مهرجان جميل مثل الجونة: «بحيى صديقي نجيب ساويرس، ومن زمان بيقولي تعالى الجونة، لغاية ما جيت، وهي دي المنطقة اللي تستحق أن نعمل فيها مهرجان، لأن بها ميزتان هما الفن وتشجيع السياحة».

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم، بعيد ميلاده الـ81 الموافق 17 مايو، حيث قدم مسيرة فنية حافلة طوال السنوات الماضية، وحفر اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة السينما والدراما المصرية.

وقدم عادل إمام، ما يقرب من 150 عملًا فنيًا على مدار مشواره الفني، حيث بدأ الزعيم مشواره الفني في الستينيات بأدوار صغيرة ثم قدم أدوار البطولة وأصبح من أشهر النجوم في مصر والوطن العربي.

واحتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد ميلاد الزعيم، وتبادلوا الصور والفيديوهات وكلمات المعايدة وكذلك الجمهور، حتى أنه تصدر محرك البحث جوجل مع بداية يوم عيد ميلاده.